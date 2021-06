Der Finanz-Prometheus

Finanzmärkte können auch bei strahlendem Sonnenschein kollabieren. Das derzeit recht passable Sommerwetter sollte den Genießenden nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Deutschland immense Vermögensumverteilungen ebenso wie Insolvenzverschleppungen immer noch in vollem Gange sind. Jeder ist gut beraten, sein — kleines — Vermögen zu schützen, andernfalls könnte man vom todsicheren Finanzcrash eiskalt erwischt werden. Zum Glück gab es noch nie so viele Alternativen wie heute.