Der falsche Gegner

Ist der Hammer gut oder böse? Es kommt darauf an, wer ihn verwendet und zu welchem Zweck. Man kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen oder einen Menschen töten. Technik-Skepsis ist teilweise berechtigt; sie sollte sich aber nie gegen die „Werkzeuge“ richten, sondern immer gegen diejenigen, von denen sie erschaffen wurden. Und natürlich auch gegen die Formen ihres Missbrauchs — zum Beispiel den übermäßigen, suchtartigen „Genuss“ von Videospielen. In manchen Publikationen wird der Eindruck erweckt, Roboter und Algorithmen seien „Personen“, die aus eigenem Antrieb Destruktives bewirken würden. Sie können aber immer nur so schädlich sein wie die Absichten ihrer Programmierer.