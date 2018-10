Der Abgrund

Bei den Midterms, den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten, ringen die zwei Flügel der rechten US-Einheitspartei – also Republikaner und Demokraten – um die Vorherrschaft. An der Seitenlinie steht Ralph Nader, einer der bekanntesten US-Verbraucherschützer und mehrmaliger Präsidentschaftskandidat der Grünen. Seinen Tipps an die Demokraten kann man ex negativo ablesen, welch verheerendes Bild die Partei bislang abgibt – inhaltsleer, opportunistisch, russophob, arbeiterfeindlich, kriegsgeil – you name it...