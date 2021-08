Demonstration unterm Damoklesschwert

Gescheitert oder nicht gescheitert? Das ist die Frage, wenn es um die verbotene(n) Demo(s) in Berlin am 1. August 2021 geht. Michael Ballweg, der Initiator der polarisierenden Querdenken-Bewegung, sieht in den Demonstrationen einen Erfolg. Die Gegenstimmen zum dominierenden Corona-Narrativ lassen sich nicht wegverbieten, wie die Demo-Märsche bewiesen.