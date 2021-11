Demokratiedämmerung

„Vom Fall der Demokratie und dem Aufstieg einer totalitären Ordnung“ nennt Ullrich Mies sein neues Buch im Untertitel. Und tatsächlich durchleben wir in diesen Monaten, wie ein dramatischer Systemwechsel stattfindet, der in alle Bereiche unseres Lebens einsickert. Ob er noch aufgehalten werden kann? Das kommt vor allem darauf an, wie stark sich der Widerstand gegen den zunehmend autoritärer werdenden Staat organisieren kann.