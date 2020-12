„Ehrlich: Die Krise hat auch einen Vorteil“, meint der Autor. Aus seiner Sicht ist nicht zu ändern, was die Politik mit der Covid-19-Pandemie in Gang gesetzt hat. Er empfiehlt, sich auf das zu konzentrieren, was sich infolge der Krise gleichfalls zeigt: das Wunder des Miteinanders, die Renaissance der Menschlichkeit. Beides lässt sich nicht aufhalten von Politikern und ihren Helfershelfern in den etablierten Medien. Aus seiner Sicht geht es darum, die neu gewonnenen Freundschaften zu stärken und eine Gemeinschaft zu entwickeln, der auch eine von den Herrschenden bewusst ausgelöste Krise nichts anhaben kann.