Das Versagen der Linken

In Diskursen rund um die Pandemie-Bekämpfung geht es meist nur darum, dass die Maßnahmen schlecht durchgeführt wurden, nicht dass sie an sich falsch wären: Kritisiert werden einzelne Entscheidungen, grundsätzliche Kritik ist nicht an der Tagesordnung. Linke Kritik bezieht sich häufig auf die schlechte Bezahlung des Pflegepersonals, einen zu geringen Schutz der vulnerablen Menschen oder einen Mangel an Impfstoff. Wer jedoch grundsätzliche Annahmen infrage stellt, beispielsweise zur Gefährlichkeit des Virus oder der Wirksamkeit von Impfstoffen, wird meist als „Rechter“ oder „Verschwörungstheoretiker“ betitelt und von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen. Über blinde Flecken der Linken in der Corona-Debatte und die Interessen pharmazeutischer Unternehmen sprach Rubikon mit dem österreichischen Verleger und Journalisten Hannes Hofbauer.