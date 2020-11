Das Versagen der Gerichte

Die Gerichte haben die Aufgabe, die Politik zu kontrollieren. Aber wer kontrolliert die Kontrolleure? In Zeiten, in denen die Regierung andauernd versucht, die Grenzen des noch Verfassungsgemäßen auszureizen oder gar zu überschreiten, kommt der Judikative eine überragende Bedeutung zu. Sie muss quasi einspringen, wo die Exekutive versagt: bei der Rechtsgüterabwägung und beim Schutz der Menschenwürde. Es ist somit für eine Demokratie tödlich, wenn Richter nicht mehr sind, was sie per definitionem sein sollten: unabhängig. Gerade bei dem für Kinder massiv schädlichen und grob fahrlässigen Maskenzwang geht es nicht an, dass sich Verfahren über Monate hinschleppen, während die Menschenrechtsverletzungen weiter ihren Lauf nehmen. Die Gerichte müssen endlich vom politischen Taktieren Abschied nehmen und tun, was ihre menschliche und juristische Pflicht ist.