Das Schwellenjahr

„Die überwiegende Mehrheit der Menschheit ist natürlich ihr außerwestlicher Teil, und das Paradoxon ist, daß wir Menschen des Westens Leute sind, deren Geschichtsbild noch oft jenem aus der Zeit vor Vasco da Gama gleicht. Ich persönlich glaube nicht daran, daß diese vorsintflutliche, traditionelle Geschichtsauffassung des Westens sich noch lange halten wird. Ich zweifle nicht, daß eine Neuorientierung bevorsteht, und es wird, denke ich, in unserem Falle eine Neuorientierung im buchstäblichen Sinne des Wortes sein“ (Arnold Toynbee 1968, 1, 2).

*„Ich glaube, daß nur ein allgemeiner Verzicht auf Waffengewalt überhaupt (…) Sinn hat“ * (Max Born 1957, 3).

„Die Bundeswehr soll nach den Worten von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen künftig nicht nur im Norden Iraks, sondern im ganzen Land die Streitkräfte unterstützen“ (FAZ vom 10. Februar 2018).

Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson begründete vor hundert Jahren eine außenpolitische Doktrin, die künftige weltweite Konflikte vermeiden und US-Interessen durch die weltweite Verbreitung von Marktwirtschaft und Demokratie sowie im Notfall durch militärisches Eingreifen in Konfliktherde sichern sollte. Der Ausdruck Wilsonianismus wurde geprägt, als Wilson 1918 während der Verhandlungen zum Versailler Vertrag zum Ende des Ersten Weltkriegs ein 14-Punkte-Programm „für den ewigen Frieden“ auf der Welt vorlegte (4). Der Wilsonianismus wollte also der Welt den Weg aus einer „globalen“ Krise weisen (5).

Wenn wir „unseren“ Medien und der Politik glauben, dann finden wir uns seit 2007 wieder von einer ganzen Reihe von Krisen bedroht. So lesen wir in Wikipedia — und das sind doch heute „wir“ —: Die Weltwirtschaftskrise ab 2007 wurde ausgelöst durch das Platzen einer Immobilienpreis-Blase, mit einhergehender Finanzkrise und Bankenkrise, auf die später Staatsschuldenkrisen bis zum Teil Staatskrisen wie in Griechenland folgten (Hervorhebungen durch den Autor).

Seit 2007 sind zwölf Jahre vergangen. Damals befand sich die Welt also in einer großen Wirtschaftskrise, begleitet von anderen wichtigen Krisen. So wurde und wird uns jedenfalls von allen Medien erzählt. Die Immobilienpreisblase beziehungsweise Sub-Prime-Blase in den USA war geplatzt. Wir waren alle von der sogenannten Lehmann-Bankenkrise betroffen.

Wir sollten Angst um unser Geld, um unser Aus- und Fortkommen haben. Noch nicht um unser Leben. So wurde uns erzählt, und wir haben auch entsprechend reagiert und waren bereit, wenn nicht alles, so doch vieles „alternativlos“ zu akzeptieren.

Wir leben seitdem im Krisenmodus. Angeführt von Politikern und Wirtschaftswissenschaftlern, die uns erklären wollen, was vorgegangen war. Sie hatten ihre Story und steuerten die Welt in dieser Konsequenz. In der EU kam schon bald die sogenannte Staatsschuldenkrise hinzu. Die Eurokrise war dann noch ein zusätzliches Geschenk an die Politiker. So konnten sie uns allen klar machen: So gut wie bisher könne es uns nur noch gehen, wenn wir uns mehr anstrengten und bereit wären, mehr Opfer zu bringen. Wir müssten auf unsere Politiker hören — diese wüssten sicher, was zu tun und für uns das Beste sei (6).

Ach ja, und auch anderswo „war Krise“. In Syrien, im Irak und in Afghanistan wurde großflächig Krieg geführt. In den nordafrikanischen Staaten war der Frühling ausgebrochen.

Es war schon reichlich etwas los auf der Welt während der letzten zehn Jahre!

Vergessen sollten wir nicht den „Frühling“ auf dem Maidan in Kiew, den Putsch in der Ukraine, die Krim-Krise. Dazu die ständige Bedrohung, wenn auch meist noch latent, durch China, dessen Wirtschaft uns hier in Europa alle aufkauft, und das als Staat in Asien nicht nur ein paar Atolle, sondern die ganze pazifische Welt bedroht und kolonisieren will und inzwischen mit der ganzen Welt im „Handelskrieg“ steht (7).

Und erinnern wir uns an die anderen europäischen Krisen, die wir in dieser Zeit „erleben“ durften. Ständig werden wir von Immigranten bedroht, einige wurden eingeladen, um dann wieder ausgeladen zu werden. Europa spaltet sich auf, weil Großbritannien sich im Brexit abspalten will und die osteuropäischen Staaten es sich erlauben, ihre eigenen Positionen in unterschiedlichen Bereichen zum Ausdruck zu bringen und sich nicht durch die westeuropäischen Mitglieder inklusive Deutschland bevormunden lassen wollen.

Die Wirklichkeit ist komplex, und es ist nicht immer einfach, die Vorgänge zu verstehen und auch verständlich zu machen (8). Ansatzweise soll dies hier aber dennoch versucht werden.

Die Neuordnung der Welt wird 1919 durch die USA eingeläutet

Als die sogenannte Krise im Jahr 2007 losging, war das nur eine Etappe auf dem Weg. Das 19. Jahrhundert war ein „Zeitalter der Extreme“ und es endete in Krisen, die im 20. Jahrhundert ihren „natürlichen“ Fortgang fanden (9).

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts, genauer gegen Ende des Ersten Weltkriegs, sollte die Welt durch die Umsetzung der 14 Punkte Wilsons endlich wenn nicht gerettet, dann doch endgültig auf die richtige Bahn gebracht werden. Es war der „Wilsonianismus“, der als Nebenergebnis des Versailler Vertrages zusammen mit der Initiierung des Völkerbunds von den USA auf den Weg gebracht worden war. Was Frankreich und England mit dem besiegten Deutschland verhandeln würden, war aus US-Sicht nicht so entscheidend. Viel wichtiger war die neue Doktrin der amerikanischen Außenpolitik, die sich endlich absetzte von der Nicht-Einmischung und Trennung der globalen Einflusssphären (10).

Die USA wollten sich in Zukunft nicht nur auf die amerikanische Hemisphäre beschränken, sondern den Frieden überall in die Welt tragen, zur Not auch durch Kriege. Der Völkerbund sollte die diplomatische Plattform für die internationalen Dialoge bereitstellen. Das war der Kernpunkt des Wilsonianismus, der noch bis heute jeden Krieg der USA und seiner Verbündeten in der NATO rechtfertigt, von Vietnam über Afghanistan bis in den Irak und nach Syrien (11).

Als 2007 in den USA die Banken ins Straucheln geraten waren, weil die Rückzahlung der günstigen Hypotheken und Kredite nicht mehr sichergestellt war, wurde der damalige US-Präsident Georg W. Bush gefragt, ob er die Lehmann Bank auch noch auf Kosten der Steuerzahler retten wollte. Da sagte dieser mutige und entschlossene Präsident, dem Rat seiner hochkarätigen Wall-Street-gestählten Finanz- und Wirtschaftsberater folgend, dass er das nicht wolle. Die Folge: Die Bank Lehman Brothers musste Insolvenz anmelden. Die Finanzblase platzte.

Alles hat seinen Preis, insbesondere für Deutschland

Das Dumme für uns Europäer war, dass der größte Teil dieser weitgehend ungesicherten Hypotheken und Kredite — sogenannte Sub-Prime Credits — an europäische Banken weitergegeben worden war, unter anderem an die Deutsche Bank, an die Commerzbank und auch an große irische Banken (12). Deshalb mussten letztlich, aufgrund der nun gewählten Politik in Europa, die europäischen Steuerzahler die faulen Kredite der amerikanischen Banken bezahlen. So hat also Europa letztlich doch zur Finanzierung der amerikanischen Rüstungsindustrie und der Kriegsmaschine zu einem guten Teil beigetragen. Kosten- und Risikoteilung war ja innerhalb der NATO schon immer ein wichtiges Thema.

Parallel dazu kam in Europa plötzlich die Eurokrise auf, durch die sogenannte Staatsschuldenkrise ausgelöst. Schließlich wollten die Banken und deren Eigner und Investoren ihr Geld zurück, wenn möglich mit einer guten Rendite. Die Norm waren die 25 Prozent, welche die Deutsche Bank damals regelmäßig als Ziel ausgab, die aber von den angelsächsischen Banken und Fonds sogar meist weit übertroffen wurde.

Die deutsche Regierung tat, wozu sie aufgefordert war, und finanzierte alle Forderungen, sowohl die der Banken wie auch die der Partnerländer in der EU. Das Parlament, als Vertreter der Wähler und Steuerzahler, stimmte allen Zahlungen ausnahmslos zu. Es gab dazu keine Alternative, so jedenfalls sagte es der damalige Präsident der EZB, Jean-Claude Trichet, und so wiederholten es dann auch die Bundeskanzlerin und die deutsche Regierung.

Was in diesen Jahren der Eurokrise und der sogenannten globalen und auch europäischen Strukturanpassung tatsächlich geschah, auch hinter dem Vorhang, sollte uns dann nicht weiter verwundern. Die Übernahme Europas durch das US-amerikanische Kapital wurde konsequent fort- und umgesetzt. Der letzte Rest von Widerstand wurde gewaltlos überwunden. Für die Amerikaner war es wie ein Märchen, ähnlich wie für die Deutschen der „Fall der Mauer“, weil alles gewaltlos vor sich ging, Europa sozusagen gewaltlos kapitulierte.

Alle waren glücklich. Die Menschen in Europa, dass es nicht noch schlimmer gekommen war, und die US-amerikanischen Investoren, weil sie ohne großen Aufwand Europas Wirtschaft und die Steuerung des Kapitals zu einem mehrheitlichen Teil übernehmen konnten (13). Auch zu diesem Zweck installierte die EU eine ehemalige Führungskraft von Goldman Sachs als Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB). In den USA ist das Finanzministerium unter Robert Rubin spätestens seit der Regierung Bill Clintons fest in der Hand von Goldmann Sachs und anderer Größen der Wallstreet.

Die Krise war in den USA also nur eine Art von Neustart, während sie in Europa zu einer starken und vielleicht endgültigen Verschiebung der Macht- und Finanzverhältnisse führte.

Die angelsächsischen Banken mussten sich nicht speziell hochrappeln, sondern sie waren ja dank ihrer Investmentfonds sofort wieder und immer bereit, die Welt weiter zu finanzieren. Das Geschäft musste schließlich weitergehen — wir alle wollten ja weiter unseren mehr oder weniger bedeutenden Geschäften nachgehen.

Die angelsächsischen Investmentfonds nutzten also diese Zeit, in der in der EU das Geld knapp war und Unternehmen und Banken vor allem in Südeuropa oft am Limit waren. Sie halfen uns in Europa, indem sie eine große Zahl von strategischen Investments tätigten und eine große Zahl von Unternehmen übernahmen, oft direkt, meist aber indem sie über ihre Investmentfonds die Mehrheiten übernahmen. Inzwischen gehören die DAX-Unternehmen zu mehr als 50 Prozent angelsächsischem Kapital (14). Zudem wurden in den Jahren nach 2008 eine große Zahl auch von mittelständischen Unternehmen von amerikanischen Firmen und durch amerikanisches Kapital aufgekauft.

Der Transfer von äußerst beachtlichen Immobilienwerten in Deutschland und ganz Europa an diese globalen Investmentfonds entspricht in weiten Teilen ebenfalls einer Übernahme.

Was in früheren Zeiten mehrheitlich Kommunen, gewerkschaftlichen Verbänden oder staatlichen Einrichtungen gehörte, ist heute oft an die globalen Investmentfonds gegangen, die sich im Sinne der Nähe zum Bürger mit deutschen oder europäischen Namen schmücken, um sich als nette, deutsche und europäische Unternehmen zu präsentieren (15).

Dabei waren wir ja alle so glücklich, dass die deutsche Wirtschaft wieder brummte. Wir sollten uns alle darüber freuen. Auch wenn inzwischen eine große Menge von zeitlich begrenzten Beschäftigungen eingeführt wurden, die in der Folge zunehmend zu prekären Lebensbedingungen und drohender Altersarmut führen. Selbst die Angestellten der Justizvollzugsanstalten in Bayern sind inzwischen gezwungen, zusätzlichen Erwerbsaktivitäten nachzugehen, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können (16). Über die schlechte Situation der meisten Beschäftigten in den „Pflegeberufen“ berichten die Medien täglich. Wir sollten uns also alle freuen, dass es genügend Arbeit für alle gibt, die uns täglich Anlass zu großen Glücksgefühlen vermittelt.

Europa: Brücke zwischen Ost und West oder Vorposten der US-Hegemonie (17)

Als die EU Anfang des 21. Jahrhunderts den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) schuf, sollte dieser ein „Dienst für Frieden, Sicherheit und Konfliktlösung“ werden. Wie aber kommt es, dass Europa immer mehr von Krisen betroffen und von Kriegen bedroht und in sie direkt verwickelt ist, wie in Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan, Sudan? Wird es uns helfen, die Weiterentwicklung der Europäischen Union in den Status einer weltpolitischen „Macht“ zu betreiben, um als „Subjekt der Weltpolitik der Zukunft auftreten“ zu können, so wie es von der EU und unter der Führung von Frankreich und Deutschland zusammen mit weiteren Staaten angestrebt wird?

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir von der Wahrnehmung der Symptome zum Verständnis der Wirklichkeit vordringen. Diese verbirgt sich hinter dem Schleier der Symptome, die uns einen Schein der Wirklichkeit zeigen. Wir wissen, die Wirklichkeit ist komplex, aber das sollte uns nicht daran hindern, zu versuchen sie zu verstehen (18). Wie aber soll und kann das gehen? Das wichtigste Instrument, um zum Verstehen zu gelangen, wird das Denken sein, und die wichtigste Voraussetzung die Furchtlosigkeit, um den oft schrecklichen von uns Menschen verantworteten Wahrheiten ins Gesicht zu sehen (19).

Für den, der sich der Wirklichkeit stellen will, der der Wirklichkeit ins Gesicht sehen will, sind die Tatsachen nicht so schwer zu verstehen. Freilich, man muss gewillt sein, sich nicht blenden lassen, sich nicht mit dem „farbigen Abglanz“, den die Medien und unsere Führungskräfte allenthalben verbreiten, zufrieden zu geben.

Bei intelligenten und ehrlichen Analytikern wie etwa Noam Chomsky kann man es seit Jahrzehnten nachlesen. In einem Interview in der New Left Review (Nummer 57 September/Oktober 1969), das als Anhang zu dem Buch „Sprache und Geist“ auch in Deutschland veröffentlicht wurde, sagte Chomsky:

„Das Ziel, eine vom amerikanischen Kapital beherrschte, integrierte Weltwirtschaft zu schaffen, rangiert für die Besitz-Elite, die die Vereinigten Staaten lenkt, an erster Stelle. Es geht nicht allein darum, sichere Gebiete für amerikanische Investitionen, Märkte und die Kontrolle über Rohstoffe zu haben, so wichtig sie auch sein mögen. Es ist ebenso notwendig, die Verteidigungsausgaben, das heißt letztlich die Kriegskosten auf einem hohen Stand zu halten. Das ist der wichtigste Keynes’sche Mechanismus zur Erhaltung dessen, was man eine gesunde Wirtschaft nennt“.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass China, gemessen an der großen Bevölkerungszahl, ein flächenmäßig vergleichsweise kleines Land und dazu relativ rohstoffarm ist, dann wird die Stoßrichtung der USA, mit der NATO als Transmissionsriemen, schnell ersichtlich — wenn man denn verstehen will.

Die Aneignung der Rohstoffe Russlands ist die Voraussetzung für die Macht über China

Die USA werden alles tun, um sich die Rohstoffe Russlands, über den Umweg Europa, einzuverleiben. Unter Jelzin haben sie sich schon ganz nahe dran gesehen. Sie wollten Russland mit ihrem Kapital überschwemmen, das Land aufkaufen und „friedlich“ übernehmen (20). Russland hätte zwar politisch unabhängig bleiben können, so wie Deutschland. Die das Land dominierende Wirtschaft und die Geldwirtschaft aber wären im Besitz amerikanischen und internationalen Kapitals gewesen und von diesem nach dessen Gesetzen betrieben worden.

Der Rest hätte die USA nicht geschert. Kultur war in den USA schon seit langem von „Medien“ getrieben. Auf lange Frist hätten auch die Russen und ihre Verbündeten hauptsächlich Filme aus Hollywood geschaut und über die Social-Media-Kanäle amerikanischer Firmen kommuniziert.

Damit wäre der Weg für China versperrt gewesen, das heißt der Zugang zu Rohstoffen (21). China hätte dann langfristig nicht die Chance gehabt, dem amerikanischen Hegemon gleichzukommen — denn darum geht es den USA im globalen Schachspiel, wie es von Zbigniew Brzeziński, dem Berater mehrerer amerikanischer Präsidenten, aufgezeigt worden ist (22). Das ist „des Pudels Kern“, darum geht die große globale Auseinandersetzung spätestens seit 1989. Das ist der Einsatz aller Kriege, die aktuell von den USA geführt werden, von Afghanistan, als wichtigem Nachbarn Pakistans, über den Irak und Syrien bis in den Jemen als Wächter am südlichen Zugang zum Roten Meer und zum Suezkanal.

Das also ist der Einsatz, um den es auf dem Schachbrett der amerikanischen Industrie und des Kapitals geht: der freie Zugang zu Rohstoffen und Märkten nach den Regeln der USA, dies ist das große strategische Element. Dem afrikanischen Kontinent als grossem Rohstoffreservoir kommt insgesamt eine ähnliche Rolle zu wie die Russlands. Allerdings ist der Handlungsdruck dort geostrategisch noch nicht so groß.

Für die USA ist China der große Konkurrent, den sie über Europa und den Besitz der Rohstoffe Russlands in Grenzen halten oder besser gesagt „dominieren“ wollten und wohl auch könnten.

Die industriellen Produktionskapazitäten Deutschlands spielen dabei sicher auch eine wichtige Rolle und sind natürlich auch für uns in Deutschland ein wichtiges Pfand. Unser Land verfügt noch über exzellente technische und technologische Anlagen, die jedoch schon weitgehend amerikanischen Eigentümern gehören, die darüber, wenn es denn wirklich darauf ankommen würde, weitgehend frei verfügen können.

Im Kriegsfall, wie es auch schon jetzt schon ansatzweise geschieht, wird Deutschland seine gesamten Produktionskapazitäten in den Dienst der NATO, und also in den Dienst der amerikanischen Geo-Strategie stellen.

Daran hat noch keine deutsche Regierung wirklich Zweifel gelassen. Selbst der grüne Außenminister Joschka Fischer war sehr beflissen und geschickt, um den USA und der NATO ideologisch den Weg nach Südeuropa und zur Einverleibung Serbiens zu ebnen. Eine der größten Militärbasen der USA in Europa liegt heute im Kosovo — das zwar noch keine Nation ist, aber heute schon ein wichtiger Brückenpfeiler und in naher Zukunft wohl auch ein volles Mitglied von EU und NATO.

Nur einen kleinen Schritt konsequent weitergedacht kommt man zu folgender Aussage: Die EU und die NATO sind die Brückenpfeiler der USA in östlicher, atlantischer Richtung im Kampf um die globale Hegemonie. In westlicher, also pazifischer Richtung ist es Japan, das die Rolle des US-Brückenpfeilers übernehmen musste.

Die USA betreiben in Europa keine industrielle Standortpolitik, sondern sie schaffen geostrategische Fakten zur Durchsetzung der eigenen Interessen im Sinne einer Hegemonie des US-Kapitals (23).

Europa ist also nicht mehr Konkurrent der USA, sondern integrierter Teil einer globalen Strategie um die Weltherrschaft. Schon in den Schriften von Brzeziński werden die europäischen Staaten dann auch folgerichtig „Vasallen“ genannt.

Die Menschheitsgeschichte läuft nicht wie ein mechanisches Konstrukt ab, dazu ist die Welt zu komplex. Und dennoch werden eine gewisse Richtung und Konsequenz in der historischen Entwicklung sichtbar. Bestimmte Entscheidungen, die 1919 von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges getroffen wurden, haben zu einer Neuordnung der Welt geführt. Die Prinzipien der Gestaltung von Macht und Herrschaft, die den damaligen Entscheidungen zugrundelagen, müssen wir kennen, um nachfolgende und heutige Ereignisse und Handlungen politischer Entscheider einordnen zu können. Nur so kann es gelingen, im vermeintlichen Chaos um uns herum eine Struktur zu erkennen.

Dies fordert uns auf, heute genau hinzuschauen, wenn politische Entscheidungen getroffen werden. Die Folgen müssen nicht nur von uns, sondern viel mehr noch von den künftigen Bewohnern dieses Planeten getragen werden.

