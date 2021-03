Das Schweigen der Mitschuldigen

„Diese Künstler! Sie lassen Auftrittsverbote und Corona-Terror einfach über sich ergehen, verkriechen sich schweigend und weigern sich, aufzubegehren — wie wir es eigentlich von ihnen hätten erwarten können.“ — Ja, für die meisten Künstler stimmt dieses Klischee. Aber wie steht es mit uns, dem Publikum? Haben wir auch nur einen Finger gerührt, um unsere Künstler — unsere Musiker, Kabarettisten, Theaterschauspieler und andere Live-Performer — wiederzubekommen? Haben wir Protestbriefe an Politiker und ermutigende Botschaften an uns bekannte Kulturschaffende verfasst? War es nicht viel bequemer, Netflix und YouTube glotzend auf dem heimischen Sofa zu sitzen? Und die Wahrheit ist noch frustrierender: Viele Künstler machen den Mund nicht auf, weil sie Angst vor uns haben — vor einer gehirngewaschenen Öffentlichkeit, die scheinbar überwiegend mit den Corona-Maßnahmen der Regierung konform geht. Wer zum „Corona-Leugner“ erklärt wird und wegen der sich daran anschließenden öffentlichen Hetzjagd auch nur einen Teil seines Publikums verliert, für den könnte dies das Aus bedeuten. Daher lautet die Botschaft des Autors an alle Künstlerinnen und Künstler: Wenn Ihr nichts tut, kommt das Aus sowieso! Ihr könnt auch durch Schweigen Publikum verlieren. Und die Botschaft an „alle“: Zeigt den Verantwortlichen, dass Ihr Eure Kulturschaffenden liebt und sie wiederhaben wollt! Dass ein Leben ohne Live-Kultur für Euch schlicht unvorstellbar ist, wohl aber ein Leben ohne Grundrechtsentzug und Hygieneregime. Zeigt es vor allem den Künstlern selbst!