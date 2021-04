Das Pionier-Urteil

Die Test- und Maskenpflicht gefährdet das Kindeswohl! Nun ist es richterlich bestätigt und dennoch sträuben sich Politik wie (Mainstream)Medien gegen diesen Gerichtsbeschluss. Sie stellen ihn so dar, als gelte dieser nur in dem konkreten Einzelfall, in welchem die Eltern der betreffenden beiden Schulkinder geklagt hatten.

Vivane Fischer erklärt im Rubikon-Interview mit Jens Lehrich für den juristischen Laien, dass richterliche Beschlüsse einen bindenden Charakter haben, einen Bestand, um den sich niemand nach Belieben herumwinden kann.

Viele besorgte Eltern fragen sich nun, ob nun wirklich Grund zum Aufatmen besteht oder ob dieses Urteil vorschnell wieder verpufft. Wie Eltern nun zum Schutz ihrer Kinder von diesem Urteil zehren können, welche weiteren — positiven — Auswirkungen das Urteil weiterhin haben könnte, erläutert Rechtsanwältin Fischer in diesem Interview ganz detailliert.