Das Original

In den letzten Tagen erreichten die Redaktion mehrere Zuschriften von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in denen Sie sich irritiert darüber zeigten, was auf „unseren“ Telegram-Kanälen erscheinen würde. Hier besteht Klärungsbedarf, denn es gibt nur einen einzigen offiziellen Rubikon-Kanal.