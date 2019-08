Das Mekka der Friedensbewegung

Das Pax Terra Musica 2019 war das bislang erfolgreichste! Auch in seiner dritten Runde erinnerte es noch arg an ein Klassentreffen, bei dem die üblichen Verdächtigen zusammenkommen. Wie können wir es schaffen, diese Filterblase zu öffnen und das Friedensengagement so attraktiv zu machen, dass die Friedensbewegung wieder die eindrucksvolle Quantität der 1980er Jahre erlangt?