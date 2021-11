Das Land der Unfreiheit

Früher noch galt Australien als das Land der Träume und der unbegrenzten Möglichkeiten. Wer frei sein wollte, wanderte nach Australien aus oder ging nach erfolgreichem Schulabschluss auf Weltreise, um das Land zu erkunden. Im Australien der Gegenwart hingegen herrscht ein autoritäres Regime, das die Freiheit seiner Bürger in noch nie da gewesenem Ausmaß einschränkt und Maßnahmen verhängt, die in ihrer Schärfe und Willkür an jene aus längst vergessenen Zeiten erinnern. Erst kürzlich brach Melbourne den traurigen Rekord mit mehr als 246 Tagen im Lockdown und löste damit Buenos Aires von der Spitze ab. Die Situation hat sich in den vergangenen Wochen derartig zugespitzt, dass mittlerweile zahlreiche Menschen ihrem Land den Rücken kehren und die Insel verlassen. Im Interview mit Rubikon führt der seit 20 Jahren dort lebende „Bernie aus Australien“ aus, wie es um das Land steht und wie die Regierung ohne Rücksicht auf Verluste Politik gegen das eigene Volk macht.