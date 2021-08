Das Evidenz-Fiasko

Folgt man den Ausführungen der Massenmedien, ist es derzeit die Pflicht eines guten Bürgers, sich impfen zu lassen. Nicht nur für den Eigenschutz, sondern auch für das Allgemeinwohl. In der Argumentation berufen sich die meisten auf „wissenschaftliche Erkenntnisse“, die derartige Thesen scheinbar stützen. Das Narrativ spielt vor allem all jenen in die Hände, die gegenwärtig an der Produktion der Impfstoffe verdienen, und den Politikern, die sich mit einer hohen Impfquote brüsten möchten. Im Interview mit Rubikon erklärt der Senior-Professor für Mathematik an der Universität Leipzig, ehemaliges Mitglied der Leopoldina, warum wir gerade eine Desinformationskampagne erleben und wie der tatsächliche Stand der Wissenschaft ist.