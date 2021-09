In der neuesten Ausgabe der „anständigen Impfkommission“ berichtet Beate Bahner, welche Repressalien Ärzte und Patienten seit geraumer Zeit erdulden müssen und was sie dagegen tun können. Sie teilt ihre Tätigkeit als Anwältin in „vor Corona“ und „nach Corona“ ein. Das ganze Corona-Unrecht, sagt sie, lande nun auf ihrem Schreibtisch. Auch erste Reaktionen auf ihr neues Buch „Corona-Impfung: Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ gibt es mit Walter van Rossum zu besprechen.