BILD Dir keine Meinung!

Nach der Bildzeitungs-Blamage, um einen lancierten SPD-Skandal des Satire-Magazins TITANIC, ist Egmont Ehapa Media aus Berlin der größte Coup in seiner fast 70-jährigen Firmengeschichte gelungen. Wie heute bekannt wurde, konnte der Herausgeber von Micky Maus & Co. in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 51 Prozent der Firmenanteile an der AXEL SPRINGER AG erwerben. Besonderes Augenmerk hat Egmont Ehapa dabei auf die BILD-Zeitung gelegt.