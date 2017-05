Auf zur Bildungsrebellion!

Im Namen einer optimalen Vorbereitung auf die Berufswelt hat die neoliberale Überformung unseres Schul- und Bildungswesens zu einer permanenten Drangsalierung von Schülern und Lehrern geführt. Obwohl sich Schule noch nie den kindlichen Bedürfnissen sonderlich verpflichtet gefühlt hat, ist es damit nun vollends vorbei: Es wird gelernt, was auf den (Prüfungs-)Tisch kommt! Zwar sind die (vom frühen Tablettenmissbrauch bis zum Mobbing reichenden) Folgen dieses diktatorischen Umgangs mit Kindern bekannt, werden aber in Anbetracht des angeblich alternativlosen Weges mehr oder weniger in Kauf genommen. Dass es tatsächlich auch völlig anders geht, zeigt der hier vorgestellte Film "berlin rebel high school" auf beeindruckende Weise. So viel schon vorweg: Die im Film vermittelte Botschaft ist so wuchtig, dass sie geeignet sein dürfte, den überfälligen Aufschrei gegen das, was unseren Kindern (und damit mittelbar auch uns) angetan wird, unüberhörbar auszulösen.