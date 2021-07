Auf Distanz

Wenn man einem Bettler in die Augen schaut, schlägt man ihm nicht gern eine kleine Gabe ab. Und ein Drohnenmord aus der Ferne ist leichter durchzuführen als Brutalität gegenüber einem Menschen, der direkt vor einem steht. Sollte es eines Beweises bedurft haben, dass „Social Distancing“ eine schädliche und gefährliche Modeerscheinung ist, so sollten uns diese Erfahrungswerte motivieren, diese auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Seelische Nähe und Rücksichtnahme brauchen auch räumliche Nähe, um sich zu entfalten. Lernen wir einander wieder unmaskiert und direkt anzusehen! Der Autor illustriert seine These mit einer ganz persönlichen Geschichte.