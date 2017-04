Aprilscherz aus Latinoland

Für Samstag hatten die Sozialen Medien für #1A mobilisiert: Heraus zum 1. April, um Präsident Mauricio Macri zu unterstützen. Das einzige, was an der Demo gut war, war das Datum — der erste April —, obwohl die Latinos Aprilscherze eigentlich am 28. Dezember („Tag der Unschuldigen“, día de los inocentes) erzählen.