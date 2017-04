An allem ist der Russe schuld!

An allem, jawohl. Hillary Clinton verlor gegen Donald Trump, weil Putin mit Cyber-Angriffen Einfluss auf die Präsidentenwahl in den USA nahm. Europa ist in Gefahr, weil der russische Geheimdienst auch die Wahlen in Frankreich, in den Niederlanden und – horribile dictu! – sogar in Deutschland verfälschen will. Deutschland muss zu seiner Sicherheit nach innen und nach außen aufrüsten. Die NATO muss das Baltikum mit verstärkter Militärpräsenz vor der russischen Bedrohung schützen. Ohne Milliardenhilfe für die arme Ukraine hätte der Russe sich längst auch den Osten dieses Landes einverleibt. Hätte es die demokratische Revolution auf dem Maidan nicht gegeben, dann stünde der Russe doch bereits an der Grenze zu Ungarn. Der Russe ist ja mit seinen U-Booten auch schon in schwedische Hoheitsgewässer eingedrungen. Oje!