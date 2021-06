Alte Risse, neue Gräben

Selten zuvor hat ein Thema die Menschen so gespalten wie Corona mit all den damit verbundenen Maßnahmen und Meinungen. Durch viele Familien ziehen sich seit Monaten tiefe Gräben, und so manche Freundschaft hat aufgrund fundamental unterschiedlicher Ansichten ein konfliktgeladenes Ende gefunden. Wie konnte es so weit kommen? Und vor allen Dingen: Gibt es eine Chance für Wiederannäherung — im persönlichen Umfeld wie auch in der Gesellschaft als Ganzes?