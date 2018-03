Dumm gelaufen!

In einer Stellungnahme haben die fünf reichsten Internet-Milliardäre aus dem Sillicon Valley verlauten lassen, dass die menschliche Intelligenz so weit hinter die künstliche Intelligenz zurückgefallen ist, dass sich Nutzung oder gar Investitionen zu ihrer Förderung nicht mehr rechnen. Mittel sollten nur noch in die Förderung der künstlichen Intelligenz fließen, damit wäre der Upload des Inhaltes von menschlichen Gehirnen in Maschinen und damit die Unsterblichkeit in wenigen Jahren erreichbar. Eine versprengte Gruppe von Menschen, die menschliche Intelligenz noch für das Denken verwenden können, nahmen die Stellungnahme zum Anlass, die menschliche Intelligenz auf die rote Liste der bedrohten menschlichen Eigenschaften zu setzen.